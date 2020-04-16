Подростка накажут за украденный телефон в Пензе

Следователи выяснили, что трое приятелей посещали торговый центр вечером 4 января. Пока ребята находились в ТЦ, один из них дал другому телефон и отошел.

Подозреваемый остался вдвоем с пострадавшим и решил украсть гаджет. Он выхватил телефон из рук знакомого и убежал. Через некоторое время подросток сдал мобильный в ломбард.

Позже стало известно, что обвиняемый уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.