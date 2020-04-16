16 апреля 2020, 11:31
Подростка накажут за украденный телефон в Пензе
Несовершеннолетний житель Пензы забрал телефон у знакомого и сдал его в ломбард. Теперь ему грозит наказание по статье «Грабеж». Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Следователи выяснили, что трое приятелей посещали торговый центр вечером 4 января. Пока ребята находились в ТЦ, один из них дал другому телефон и отошел.
Подозреваемый остался вдвоем с пострадавшим и решил украсть гаджет. Он выхватил телефон из рук знакомого и убежал. Через некоторое время подросток сдал мобильный в ломбард.
Позже стало известно, что обвиняемый уже состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.