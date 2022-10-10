Подростка на самокате сбили в Санкт-Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

10 октября 2022, 14:31

Подмосковье поддержит мобилизованных и выполнит план по социальным программам

Важное

10 октября 2022, 14:30

Губернатор Подмосковья навестил семью добровольца спецоперации и пообещал поддержку

Реклама

Общество

10 октября 2022, 14:27

Фейк: взрыв на Крымском мосту ограничил снабжение ВС РФ на Херсонском направлении

Подмосковье

10 октября 2022, 14:25

Воробьев отметил успехи школы в Орехово-Зуеве и учителя Дмитрия Лутовинова

Спецоперация

10 октября 2022, 14:22

ВС РФ уничтожили две базы хранения топлива для техники ВСУ в Днепропетровской области

Подмосковье

10 октября 2022, 14:20

Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Подмосковье — Воробьев

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Сергиев Посад, Истра и Серпухов стали самыми популярными направлениями у пользователей каршеринга в Подмосковье

Армия

10 октября 2022, 14:13

Фейк: на аэродроме в Калужской области уничтожены два Ту-22М3

Подмосковье

10 октября 2022, 14:13

Воробьев отметил роль волонтеров при доукомплектации мобилизованных в Подмосковье

Происшествия

10 октября 2022, 14:14

Подростка на самокате сбили в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

ДТП с участием 14-летнего подростка произошло в воскресенье, 9 октября, у дома № 18 по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге. Об этом написал сайт «Петроград».

Как уточнили в ГИБДД города, 37-летний житель Кудрово, управляя Skoda Octavia, двигался по Индустриальному проспекту и наехал на 14-летнего подростка, который переезжал дорогу на самокате.

Реклама

Школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с ушибом левого бедра отвезли в больницу.

Реклама

Известно, что вместе с ребенком была его мать. Женщина не пострадала.

Санкт-Петербург

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама