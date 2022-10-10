Подростка на самокате сбили в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber Подростка на самокате сбили в Санкт-Петербурге

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ДТП с участием 14-летнего подростка произошло в воскресенье, 9 октября, у дома № 18 по Индустриальному проспекту в Санкт-Петербурге. Об этом написал сайт «Петроград».

Как уточнили в ГИБДД города, 37-летний житель Кудрово, управляя Skoda Octavia, двигался по Индустриальному проспекту и наехал на 14-летнего подростка, который переезжал дорогу на самокате.

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Школьника с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и с ушибом левого бедра отвезли в больницу.

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Известно, что вместе с ребенком была его мать. Женщина не пострадала.

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