Подростка, который сбил школьницу на машине, задержали в Тюменской области

15-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2109, сбил школьницу, а после покинул место ДТП. Злоумышленника задержали по горячим следам сотрудники ГИБДД в Тюменской области. Об этом сообщил NashGorod.ru.

Авария произошла накануне на улице Лесной в селе Велижаны. Спустя время автомобиль обнаружили в деревне Усть-Иска. Машину выдали характерные вмятины.

«Подростки шли по краю проезжей части, когда одну из девочек сбил автомобиль и уехал. Школьницу отбросило от удара в кювет, она получила травмы позвоночника, ноги и другие повреждения», — сообщили в ведомстве.