Происшествия 20 ноября 2023, 15:14 Подростка, которому в лицо попала бензопила, выписали из нижегородской больницы

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Четырнадцатилетнего мальчика, который получил серьезные раны после того, как ему в лицо попала работающая бензопила, выписали из детской больницы в Нижегородской области. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Пострадавший поступил в медучреждение с сильной раной носа, губ, рта и правого предплечья. Сутки подросток находился в отделении реанимации, после чего хирурги сделали ему пластическую операцию.

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Отмечается, что спустя 12 дней реабилитации мальчика выписали из больницы, сейчас он уже вернулся в школу.