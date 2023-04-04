Происшествия 04 апреля 2023, 15:55 Подростка избили в Петербурге

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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после избиения подростка, передают «Невские новости» со ссылкой на региональный Следком.

На минувших выходных в торгово-развлекательном комплексе «Порт Находка» пара пьяных мужчин завязала драку с несколькими школьниками. В какой-то момент один из дебоширов взял стул и начал бить им 16-летнего подростка, который лежал на полу. Молодой человек пострадал. Ему потребовалась помощь медиков.