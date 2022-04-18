Подростка избили около торгового центра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 16-летнего подростка напал мигрант и избил его. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Нападение произошло около здания торгового центра «Гринвич». Молодой человек заметил шумную компанию мигрантов, которым не понравился его взгляд. Один из мужчин подошел к подростку и начал выяснить с ним отношения, после чего несколько раз ударил его по лицу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.