Происшествия 18 мая 2023, 16:21 Подростка из Забайкальского края обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой

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В Забайкальском крае 15-летнего подростка будут судить за надругательство на 10-летней девочкой. Об этом сообщил «ФедералПресс».

В марте этого года подросток воспользовался беспомощностью девочки и совершил насильственные действия сексуального характера. Как добавили «Новые известия», в отношении него возбудили уголовное дело, юноше уже предъявили обвинение, вскоре должен состояться суд.

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