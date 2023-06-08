Происшествия 08 июня 2023, 19:08 Подростка из Ростовской области арестовали за изнасилованеи 10-летней девочки

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В Ростовской области 14-летнего школьника подозревают в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом сообщил сайт «Царьград».

Подавленное состояние ребенка заметили родители. После расспросов девочка рассказала, что над ней у школы надругался подросток, а потом опустил домой. Как добавил сайт rostovgazeta.ru, школьника арестовали, в отношении него возбудили несколько уголовных дел.

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