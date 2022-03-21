Подростка из Новосибирской области обвинили в десятках ложных сообщений о минировании

Уголовное дело о рассылке ложных сообщений о минировании в торговые центры и школы возбудили в Новосибирской области. Фигурантом выступает 14-летний подросток из города Барабинска, написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в январе этого года подросток разослал более 20 писем с сообщениями о минировании в администрации ТЦ и образовательных учреждений.

Родителей школьника могут привлечь к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».