    05 июня 2020, 15:05

    Подростка из Магнитогорска ударило током во время селфи на крыше поезда

    Анастасия Кременчугская

    Девочка-подросток госпитализирована с электротравмой, которую она получила на крыше вагона-цистерны в Магнитогорске, пытаясь сделать фото на телефон. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СКРФ.

    По предварительным данным, 14-летняя школьница хотела сделать фото на территории парка отправления. Она поднялась на крышу вагона-цистерны, который находился под контактным проводом.

    При попытке сделать селфи девушка получила удар током. Она была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги.

    По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.