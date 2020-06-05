05 июня 2020, 15:05
Подростка из Магнитогорска ударило током во время селфи на крыше поезда
Девочка-подросток госпитализирована с электротравмой, которую она получила на крыше вагона-цистерны в Магнитогорске, пытаясь сделать фото на телефон. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на Уральское следственное управление на транспорте СКРФ.
По предварительным данным, 14-летняя школьница хотела сделать фото на территории парка отправления. Она поднялась на крышу вагона-цистерны, который находился под контактным проводом.
При попытке сделать селфи девушка получила удар током. Она была доставлена в больницу с термическим ожогом пламенем вольтовой дуги.
По факту случившегося проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.