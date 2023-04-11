Происшествия 11 апреля 2023, 15:03 Подростка из Кузбасса подозревают в убийстве сожителя своей бабушки за отказ дать денег

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Подростка из Кемеровской области подозревают в убийстве 83-летнего сожителя своей бабушки. Причиной послужило то, что пенсионер отказался дать злоумышленнику денег. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Предположительно, преступление 16-летний молодой человек совершил в одном частных домов Прокопьевска. Он попросил у пенсионера денег, однако тот отказал ему. Тогда подросток схватил нож и ударил мужчину в область головы, лица и шеи. В результате он погиб от полученных ранений на месте происшествия. После этого нападавший взял принадлежащие погибшему 11 тысяч рублей и рассказал соседям об убийстве. В отношении подростка возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Кража».