Происшествия 19 апреля 2024, 12:28 Подростка из ХМАО заподозрили в торговле наркотиками

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка из Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа, которого подозревают в распространении крупной партии наркотиков. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт СУ СКР по региону.

По версии следствия, подросток расфасовывал запрещенные вещества в свертки и помещал их в тайники-закладки. Во время обысков у него обнаружили наркотики общей массой более 500 граммов.

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Отмечается, что сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.