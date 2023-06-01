Происшествия 01 июня 2023, 08:00 Подростка из Хабаровского края придавило плитой в заброшенном здании Прокуратура: бетонная плита придавила подростка на заброшенном объекте в Хабаровском крае Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

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Пятнадцатилетний подросток погиб под бетонной плитой в заброшеннном здании в Хабаровском крае. Силовики возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

По информации ведомства, пятеро школьников находились на заброшенном объекте на улице Солнечной в селе Некрасовка накануне в 19:00. Один из них прыгнул на перекрытие между первым и вторым этажами, и оно обрушилось. Бетонная плита придавила парня. Он скончался.

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Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с гибелью подростка. На место выезжал прокурор Михаил Дрожаченко. Специалисты оценили деятельность собственника объекта, который «не принял мер по ограничению свободного доступа» в заброшенное здание. Прокурор района направил результаты проверки следователям.

По итогам рассмотрения материалов следствие возбудило дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Максимальная санкция — два года лишения свободы.