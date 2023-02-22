Происшествия 22 февраля 2023, 21:28 Подростка-инвалида из Кубани с цепью на ноге нашли возле чужого дома СУСК: на Кубани завели уголовное дело после обнаружения подростка-инвалида с цепью на ноге

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Уголовное дело завели следователи после обнаружения 15-летнего подростка-инвалида с металлической цепью на ноге на одном из станичных участков Кубани. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

По данным Следственного комитета, мальчика с цепью на голени нашли жители Усть-Лабинского района на своем участке 17 февраля.

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Сейчас подросток находится в больнице.

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Правоохранителям удалось выяснить, что пострадавший жил в многодетной семье с другими приемными детьми. Семью характеризуют как положительную.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания детей в семье, в том числе имелись ли основания полагать, что могут нарушаться их законные права и интересы», — говорится в сообщении СУСК.

Также проверка коснется должностных лиц органов опеки и попечительства.

Ранее сообщалось о попавшей в больницу 12-летней девочке с черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. По информации источника «360», травмы ребенок получил от матери, которая била ее скалкой и шваброй. Однако женщина отрицает причастность к побоям.