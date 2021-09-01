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    01 сентября 2021, 17:19

    Подростка будут судить за убийство собутыльника во Владимирской области

    Дарья Морозова

    15-летнего подростка будут судить за убийство собутыльника в Собинске во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональный СК.

    Подросток выпивал со своим 21-летним знакомым. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате подросток избил оппонента табуреткой. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

    Подростка арестовали. Свою вину он признал. Уголовное дело уже направлено в суд.