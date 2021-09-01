Подростка будут судить за убийство собутыльника во Владимирской области

15-летнего подростка будут судить за убийство собутыльника в Собинске во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональный СК.

Подросток выпивал со своим 21-летним знакомым. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате подросток избил оппонента табуреткой. Пострадавший скончался в больнице через несколько дней.

Подростка арестовали. Свою вину он признал. Уголовное дело уже направлено в суд.