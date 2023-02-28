Происшествия 28 февраля 2023, 22:12 Подростка арестовали после потасовки в ТЦ «Галерея» в Петербурге Суд Петербурга арестовал подростка по делу о массовой драке в ТЦ «Галерея» РИА «Новости»

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Смольнинский районный суд арестовал на два месяца несовершеннолетнего, который участвовал в потасовке в ТРК «Галерея». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав обвиняемому стражу по 25 апреля 2023 года», — говорится в официальном сообщении.

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По данным следствия, 26 февраля в составе группы 17-летний подросток в ТРЦ «Галерея» множество раз ударил 15-летнего школьника. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

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Накануне правоохранители провели задержание 220 подростков. Это произошло после массовой драки в ТЦ «Галерея», в результате которой пострадали несколько человек.

Согласно данным ГУ МВД по Петербургу, 26 февраля в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на Лиговском проспекте. Правоохранители доставили в отдел предполагаемых участников конфликта в возрасте от 14 до 17 лет.