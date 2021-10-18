Мама похищенной девочки в Башкирии рассказала подробности случившегося. Вопиющий случай произошел в Башкирии: там двое мужчин похитили ученицу четвертого класса и увезли ее на кладбище. По предварительным данным, они собирались изнасиловать ребенка, но их спугнули случайные прохожие. Мама девочки рассказала «360», что девочка со своим другом шла домой из школы, когда некий мужчина уговорил детей сесть в машину и увез.

Одного мальчика злоумышленник действительно довез до дома. Ребенок и рассказал взрослым о том, что его приятельницу увезли в неизвестном направлении. Когда девочка все-таки вернулась домой, выяснилось, что некий мужчина строго наказал ей ничего не рассказывать. Девочка уверяет, что «дядя» был один, но никаких подробностей она до сих пор не привела.

«Она же до конца не рассказывает ни мне, ни полиции. Она зашла домой: а мне дядя сказал ни маме, ни папе, ни дедушке ничего не рассказывать. Я потом думала: ну чем-то же он напугал ее?» — говорит мама девочки. Она добавила, что мужчина подходил и к другим детям тоже, его цели пока остаются неизвестными.

В региональном СК уточнили, что на данный момент разыскивают подозреваемых, которые успели скрыться с места происшествия.

В Ленинградской области спасти 10-летню школьницу удалось благодаря проверке ее аккаунтов в социальных сетях. Когда ребенок вовремя не вернулся из школы домой, отец оперативно обратился в полицию. Выяснилось, что девочка переписывалась со взрослым мужчиной. На его квартире нашли пропавшую ученицу. По предварительным данным, мужчина к ней приставал, но вреда причинить не успел.