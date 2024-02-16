Происшествия 16 февраля 2024, 11:15 Подробности об «угрозе» со стороны России раскрыли в США Спикер Джонсон заявил, что знал об «угрозе нацбезопасности» США еще в январе РИА «Новости»

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Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что ему стало известно о якобы угрозе безопасности США в связи с вероятным размещением российского оружия на космической орбите еще в январе. Его слова привело издание The Hill.

«На самом деле, нам известно про это несколько недель, мы обратились в Белый дом насчет личной встречи с президентом. Я сам сделал это в письменной форме еще в конце прошлого месяца», — сказал он.

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Спикер выразил уверенность, что у правительства есть план по противодействию этой угрозе.

Ранее американские СМИ сообщали, что на секретном брифинге Байдена с законодателями представителям конгресса рассказали о планах России разместить в космосе оружие для борьбы с американскими спутниками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что такими слухами Белый дом пытается надавить на конгресс в вопросе выделения средств Украине.