Подробности наезда автобуса на толпу людей под Екатеринбургом рассказали в МВД

В ГИБДД рассказали, что в Лесном автобус сбил людей не на остановке, а при въезде на территорию предприятия. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета, туда же направлены три вертолета Центра медицины катастроф.

Водитель автобуса съехал с дороги на перекрестке и врезался в ворота местного предприятия, после чего наехал на толпу людей, идущих на работу. Об этом сообщили в МВД. По предварительной информации, транспортное средство принадлежит ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие», в момент аварии внутри автобуса находились 50 человек.

«Транспортное средство спускалось с уклона. По оперативным данным, у него, возможно, отказала тормозная система, в результате чего автобус протаранил ворота предприятия и совершил наезд на людей, находившихся на остановке», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета города Лесной, сообщил собеседник ТАСС. После расследования они примут решение о возбуждении уголовного дела.

В департаменте информационной политики области сообщили агентству, что на место аварии они направили три вертолета Центра медицины катастроф направлены. Пострадавших планируют госпитализировать в областное учреждение.

Утром 10 июня в закрытом городе Лесной маршрутный автобус врезался в толпу людей, в результате погибли шесть человек, еще 15 получили различной степени тяжести травмы. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов.