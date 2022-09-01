Происшествия 01 сентября 2022, 23:44 Поделиться Telegram

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Viber Подрядчика из Нижнего Новгорода оштрафуют за разделывание барана во дворе школы

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Подрядчика, который занимался ремонтом школы № 156 в Сормове, могут оштрафовать. Его рабочие занимались разделкой барана во дворе учебного заведения. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода».

На данный момент школа не проводит занятия, так как в ней идет капитальный ремонт.

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Ведомство организует проверку в связи со случившимся. Оно проверит сведения о том, почему рабочие находились на территории объекта после окончания смены. Организатору деятельности может грозить штраф.

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