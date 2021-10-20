Подрядчик по неосторожности снес стену здания прокуратуры в Башкирии

В Зианчуринском районе Башкирии здание прокуратуры случайно повредили в ходе ремонта. Об этом сообщил сайт Mkset.ru.

Ремонтными работами занималось предприятие ООО «Дорстройсервис». Работы оценили в 1,7 миллиона рублей. Они проводились с мая этого года. По итогам аукциона цена была уменьшена до полутора миллиона рублей.

Строители начали раскапывать землю под новый фундамент. В результате одна из стен не выдержала и обрушилась, потянув за собой все остальное.