Подравшийся с приставами алтайский депутат хотел отдать другую машину. Новые подробности

Алтайский депутат Сергей Кухтуеков рассказал «360», что приехал на изъятие автомобиля за долги. Приставы начали его демонстративно снимать на видео и пытались изъять машину, на которой он приехал, хотя предписание было на другую.

Парламентарий сообщил, что приехал на изъятие добровольно. Он пытался попасть на прием к главному судебному приставу, но его не приняли. Когда Кухтуеков вышел на улицу то увидел, что изъять собираются авто, на котором он приехал.

«Когда я вышел из здания, приставы уже изымали тот автомобиль, на котором я, как добропорядочный гражданин, не понимая подвоха, приехал, чтобы отдать другой. Тот автомобиль, который мне нужен, изъяли они сейчас. Это „кормящий“ автомобиль, на котором я решаю вопросы с избирателями, производственные вопросы, семью вожу. Закусились мы с ними», — поделился депутат.

Он написал заявление, чтобы все-таки забрали другую машину, предъявил его приставу, но это не помогло. Законных оснований у них не было, по словам Кухтуекова. Должны были изъять тот автомобиль, о котором договорились и на который вынесли предписание.

У Кухтуекова есть много неоплаченных штрафов и долгов по ЖКХ и аренде помещения. СМИ писали, что общая их сумма составляет более миллиона рублей, однако депутат опроверг эту информацию. По его словам, он должен 778 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что судебные приставы арестовали его машину, но депутат не захотел ее просто так отдавать. Он начал драться и схватил канистру с бензином. На место происшествия вызвали скорую помощь. Кухтуекова увезли, чтобы проверить на вменяемость.