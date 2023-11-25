Происшествия 25 ноября 2023, 11:02 Подпорная стена рухнула на дорогу в Севастополе Прокуратура Севастополя начала проверку обрушения на дорогу подпорной стены РИА «Новости»

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Севастопольская прокуратура начала проверку по факту обрушения подпорной стены на дорогу по улице Адмирала Октябрьского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о ЧП поступила утром в субботу, 25 ноября. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

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«По факту обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского начали проверку по поручению прокурора города Севастополя Максима Жука», — указали в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

В октябре жители города заметили рядом с Севастопольской бухтой густой темный дым. Губернатор Михаил Развожаев объяснил, что военные применили средства специальной маскировки. Несмотря на неприятный запах, дым абсолютно безопасен для людей, подчеркивал глава Севастополя.