Происшествия 19 апреля 2023, 04:03 Подпольщики в Херсоне помогли уничтожить ангар с техникой и минометный расчет ВСУ РИА «Новости»: подпольщики «Русского Херсона» помогли уничтожить военную технику ВСУ Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Пророссийские активисты подпольной организации «Русский Херсон» провели ряд успешных операций, благодаря которым российские артиллеристы уничтожили военную технику и минометный расчет ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал подпольщик на переданном из города видео.

«На этой неделе по информации, которую мы передали на левый берег (Днепра, где дислоцируются российские Вооруженные силы — прим. ред.), было результативно отработано и уничтожено несколько объектов украинских боевиков на правобережье в Херсонской области: ангар с военной техникой на окраине Херсона, минометный расчет, обстреливавший не только левый берег, но и сам Херсон с целью провокации», — сообщил активист организации.

Реклама

Также были уничтожены места дислокации одного из подразделений бригад теробороны Украины в Камышанах и Львово. Подпольщик отметил, что некоторые координаты получили от источников в этих бригадах.

В подконтрольном Киеву Херсоне пророссийские активисты в начале апреля создали подпольную организацию «Русский Херсон», основной задачей которой является уничтожение объектов ВСУ.