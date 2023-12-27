Происшествия 27 декабря 2023, 14:54 Подпольный цех с контрафактным алкоголем обнаружили в Тюменской области

Читать 360tv в

Правоохранители пресекли работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

Организатором незаконного бизнеса оказался житель ХМАО. К противоправной деятельности он привлек двух мигрантов и курьера.

Реклама

Возбуждено уголовное дело. У фигурантов изъяли более 19 тысяч бутылок, а также около двух тысяч литров этилового спирта и оборудование.