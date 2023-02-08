Происшествия 08 февраля 2023, 10:23 Подпольный цех с контрафактным алкоголем накрыли на Урале

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В Свердловской области ликвидировали подпольный цех, где производили контрафактные спиртные напитки. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев рассказал, что помещение находилось в поселке Горный щит. «Царьград» написал, что на момент прибытия силовиков в цеху находился один человек, который разливал поддельный алкоголь. Во время рейда правоохранители нашли большое количество бутылок с элитными брендами водки, рома, коньяка и виски.

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«На данный момент устанавливаются каналы сбыта продукции, задержанный доставлен в отдел полиции для дачи объяснений», — уточнил Чукреев.

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