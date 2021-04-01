Подпольный террариум сгорел в Екатеринбурге. Погибли более 100 животных

Утром 1 апреля в Екатеринбурге загорелся склад на улице Завокзальная. Во время тушения огня пожарные выяснили, что в подвале постройки находился террариум, где выращивали мелких рептилий. Все животные погибли. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара составила 20 «квадратов». Сейчас спасатели проливают склад и разбирают сгоревшие конструкции. Огонь тушили 25 человек и семь единиц техники.

Источник фото: МЧС

По данным источника сайта Е1.ru, погибли более сотни животных. Из людей во время ЧП никто не пострадал. Ura.ru написал, что, помимо рептилий, на этом складе выращивали экзотических насекомых и шиншилл.