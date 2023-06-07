Происшествия 07 июня 2023, 23:51 Подпольный игорный дом выявили в Новосибирске

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В Новосибирске пресекли деятельность незаконного игорного клуба, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное управление транспортной полиции.

Игорное заведение находилось в одной из многоэтажек на площади Гарина-Михайловского. В помещении стояло 20 компьютеров для игр. В кассе клуба обнаружили более 60 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личности организаторов заведения.