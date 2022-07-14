Подпольное казино загорелось в Москве после удара головой по компьютеру

Подпольное казино загорелось на востоке Москвы после конфликта. Пострадавшая рассказала, что ее ударили головой об монитор компьютера — это и вызвало пожар. Женщина заявила в полицию о нападении, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Подпольное казино находится в доме № 30 по шоссе Энтузиастов. Пострадавшая утверждает, что вечером 14 июля ее ударили головой о монитор компьютера. В результате этого произошло короткое замыкание с последующим возгоранием. Получившая травму головы заявительница успела спрятаться в туалете.

По указанному адресу выехали правоохранители и скорая помощь. «360» связался с МЧС, чтобы выяснить подробности инцидента. В ведомстве подтвердили заявку на вызов спасателей, но там возгорания не обнаружили. По словам собеседника, «обстановка была спокойная». Никого из сотрудников оперативных служб в здание не пустили.