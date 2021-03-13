Подпольное казино обнаружили в квартире жилого дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли деятельность подпольного игрового клуба в одном из квартир жилого дома в Невском районе. Об этом сообщила прокуратура Петербурга. В распоряжении «360» оказались кадры, снятые на месте происшествия.

Незаконное игорное заведение организовали в квартире дома на улице Бадаева. В момент прибытия правоохранителей для проведения проверки в помещении осуществлялись азартные игры, там же находились игроки и персонал, обслуживающий игровые автоматы.

Проверку помещения осуществили после того, как в прокуратуру поступило коллективное обращение от местных жителей.

На одном из снимков пять человек лежат лицами в пол. В помещении установлены несколько игровых автоматов.

Работа подпольного игорного клуба была прекращена, из помещения изъяли оборудование. Расследование дела взято на контроль прокуратурой Невского района Петербурга.

Следственный комитет ранее завершил расследование уголовного дела о незаконном лишении свободы в частных реабилитационных центрах Ленинградской области.