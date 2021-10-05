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    05 октября 2021, 13:55

    Подпольное казино накрыли в Тверской области

    Нелегальное заведение работало в оздоровительном комплексе

    Артур Блянихов

    В Тверской области правоохранители пресекли деятельность нелегального казино. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на региональное управление МВД.

    «Дни.ру» рассказали, что казино находилось в одном из оздоровительных комплексов в Калининском районе. Во время обыска сотрудники полиции изъяли сотовые телефоны, игорное оборудование и около одного миллиона рублей.