Подполковник уральской полиции насмерть сбил пенсионерку
Пресс-секретарь ГУМВД РФ по региону Валерий Горелых рассказал журналистам, что авария произошла 18 ноября.
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«Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля KIA, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова», — цитирует Горелых РИА «Новости».
Представитель ведомства сообщил, что от полученных травм 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В крови водителя алкоголя не обнаружили.
После аварии в МВД начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
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По данным E1.ru, женщина работала в гардеробе в местной поликлинике.
Дочь погибшей Наталья Боярских рассказала изданию «Подъем», что накануне аварии полицейский выпивал, его видели в кафе. Издание также узнало, что женщину сбил замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва Максим Иванцов, ранее он возглавлял городскую ГИБДД.