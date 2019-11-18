Подполковник уральской полиции насмерть сбил пенсионерку

Подполковник полиции из Кушвы сбил насмерть пенсионерку, когда она переходила дорогу. В свердловском управлении МВД сообщили, что женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Пресс-секретарь ГУМВД РФ по региону Валерий Горелых рассказал журналистам, что авария произошла 18 ноября.

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«Подполковник полиции, 1978 года рождения, без форменного обмундирования по пути на работу, находясь за рулем личного автомобиля KIA, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги в районе улиц Красноармейская и Майданова», — цитирует Горелых РИА «Новости».

Представитель ведомства сообщил, что от полученных травм 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В крови водителя алкоголя не обнаружили.

После аварии в МВД начали проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение.

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По данным E1.ru, женщина работала в гардеробе в местной поликлинике.

Дочь погибшей Наталья Боярских рассказала изданию «Подъем», что накануне аварии полицейский выпивал, его видели в кафе. Издание также узнало, что женщину сбил замначальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва Максим Иванцов, ранее он возглавлял городскую ГИБДД.