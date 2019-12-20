Подозрительный предмет в скотче и с проводами нашли в автобусе в Реутове

В автобусе рядом с торговым центром «Экватор» в Реутове обнаружили подозрительный предмет. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, предмет обнаружили в автобусе № 14, когда он находился на остановке. На место происшествия отправили экстренные службы.

В подмосковном управлении МВД подтвердили обнаружение предмета, не уточнив подробностей.

«Обнаружен бесхозный предмет. Проводится проверка. На месте работают», — сказал «360» представитель ведомства.

Как сообщил Telegram-канал Mash, внимание привлек полиэтиленовый пакет, обмотанный скотчем и проводами. Сейчас его осматривают специалисты. По информации LifeShot, предмет нашел водитель автобуса. Пассажиров в этот момент в салоне не было.

Подъезды к месту нахождения подозрительного предмета оцепили.