Подозрительный предмет, который сегодня обнаружили у станции метро «Парк Победы» в Москве, по предварительным данным, оказался учебно-имитационной гранатой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника канала, речь идет об аналоге модели Ф-1. В настоящее время территория возле метро оцеплена.

По информации источника «360», на месте работают полиция, сотрудники ФСБ и специалисты-взрывотехники. Для обследования задействуют в том числе робота-сапера.

«Подозрительный предмет нашли в 100 метрах от клумб, пассажиров при выходе направляют в обход», — уточнил собеседник «360».

В дептрансе Москвы сообщили, что станция «Парк Победы» работает в штатном режиме, пассажирам ничего не угрожает.