02 сентября 2023, 14:58
Подозрительный предмет обнаружили в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве
Неопознанный предмет нашли на крыше лифта дома на северо-востоке Москвы
На крыше лифта дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил «360» источник.
В оперативные службы обратился очевидец, который нашел на лифте коробку с проводами. По его словам, предмет издает пищащий звук.
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В оцепленном подъезде дома уже находится полиция, а также силы МЧС, они ждут прибытия кинологов.
Ранее в жилом доме на улице Мещерякова произошел взрыв. По данным Следственного комитета, один из жильцов дома спровоцировал детонацию неустановленного боеприпаса, в результате получил тяжелые ранения и умер в больнице.
Полиция
Москва 2023
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