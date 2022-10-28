Подозрительный предмет нашли на станции метро «Тимирязевская» в Москве | 360°

28 октября 2022, 16:43
Подозрительный предмет нашли на станции метро «Тимирязевская» в Москве
Источник: подозрительный предмет обнаружили на станции метро «Тимирязевская» в Москве
Подозрительный предмет нашли на станции метро «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
«На третьем выходе на станцию метро „Тимирязевская“ метрополитена Москвы обнаружен бесхозный подозрительный предмет», — сказал источник.
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На место происшествия направили наряд кинологов со служебно-разыскными собаками. Участок станции метро огородили, уточнили в экстренных службах РИА «Новости».
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Ранее сообщалось, что часть вестибюля на станции метро в Москве оцепили из-за световой шашки. Инцидент произошел в северном вестибюле станции метро «Планерная».
Похожий на гранату предмет нашли у входа в косметологический центр в Москве на улице Академика Волгина.
Москва 2022
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