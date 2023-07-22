Эксклюзив 22 июля 2023, 14:34 Подозрительный ящик с надписью «Радий» обнаружили на дереве у московского штаба ОДКБ Источник «360»: на дереве у штаба ОДКБ в Москве нашли неизвестный ящик с надписью «Радий» РИА «Новости»

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Подозрительный ящик с надписью «Радий» обнаружили на дереве у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Неизвестный объект заметили на Ленинградском проспекте около дома 41к1.

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«Около 12:00 патруль, несущий службу на данной территории, обнаружил на дереве парашют. К нему закреплено устройство, упакованное в пенопласт, с заводской надписью „Радий“. От него свисают провода», — рассказал источник.

Специалисты уже выехали на место для исследования ящика. По предварительным данным, объект может быть метеозондом НПО «Радий».

Сотрудники экстренных служб в беседе с ТАСС также подтвердили находку подозрительного предмета у здания ОДКБ.

UPD: позже источник «360» отметил, что найденный объект угрозы не представляет.

Штаб создали по решению Комитета секретарей совбеза ОДКБ в сентябре 2021 года. Его целью стала координация деятельности по противодействию биологических угроз и обеспечению биологической безопасности стран-участниц.

Фрагменты неизвестного воздушного шара обнаружили вблизи военной части в Польше. На объекте были надписи на кириллице, а под куполом находился пенопластовый ящик и антенна.