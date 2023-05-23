23 мая 2023, 08:52
Подозрительный грузовик протаранил забор у Белого дома, эвакуировали целый отель
Грузовик врезался в забор Белого дома у площади Лафайет, водителя задержали
В Вашингтоне произошло ДТП на площади Лафайет. Водитель грузовика намеренно въехал в ограждение безопасности Белого дома. Полиция объявила эвакуацию близлежащего отеля, оцепила автомобильные и пешеходные дороги, а человека за рулем машины задержали, сообщила газета The Washington Post.
Секретная служба США подтвердила, что поздно вечером 22 мая грузовик столкнулся с ограждением на северной стороне площади Лафайет, никто не пострадал. В нем нашли подозрительную посылку, водителя задержали. Другие подробности ДТП оставили в секрете.
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Представитель пожарной охраны Вито Маджоло сообщил, что спасателей округа Колумбия отправили к северной лужайке президентской резиденции, где грузовик протаранил забор. Туда же выехали полиция и Агентство общественной безопасности. Дороги и тротуары перекрыли на время следствия, постояльцев отеля Hay-Adams через дорогу от площади Лафайет эвакуировали.
В феврале 2018 года другой автомобиль на полной скорости врезался в ограду Белого дома. Женщину за рулем задержали, после ДТП она не пыталась проникнуть в здание.
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