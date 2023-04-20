Эксклюзив 20 апреля 2023, 22:24 Подозрительную посылку обнаружили в пункте выдачи в Новой Москве — источник Источник «360»: в отделение СДЭК в Новой Москве поступила подозрительная посылка Freepik

Читать 360tv в

В одно из отделений СДЭК Москвы поступила информация о том, что в одной из посылок якобы может находиться взрывное устройство. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, информация в пункт выдачи в поселении Рязановское поступила приблизительно в 21:30. Он рассказал, что в одной из посылок могло быть взрывное устройство. На место тут же выехали представители экстренных служб. Предварительно известно, что тиканья из коробки не слышно. Также сообщается, что никаких торчащих проводов не обнаружено. Правоохранители разбираются в произошедшем.