Эксклюзив 13 декабря 2023, 17:19 Подозрительную коробку обнаружили в приемной Минтруда в Москве Подозрительную пластиковую коробку нашли в приемном кабинете Минтруда в Москве РИА «Новости»

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В приемном кабинете Министерства труда в Москве обнаружили подозрительную коробку. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Сообщение об объекте появилось в 16:49. По информации источника, пластиковая коробка может оказаться взрывным устройством. Она не издавала характерных звуков и не имела проводов.

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Чтобы проверить неизвестный объект, к ведомству выехали саперы и специалисты городских служб. Они провели необходимые проверки в трехэтажном здании и не обнаружили ничего подозрительного.

Ранее МГТУ имени Баумана в Москве получил сообщение о находящейся внутри здания бомбе.