Происшествия 27 февраля 2024, 15:05 Подозрительную камеру нашли около здания Минобороны в Москве МВД начало проверку из-за камеры напротив здания Минобороны в Москве РИА «Новости»

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Полицейские начали проверку после обнаружения видеокамеры напротив здания министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Видеокамеру обнаружили вечером 26 февраля. Работник коммунальной службы сообщил, что в доме напротив здания военного ведомства нашли антенну и камеру на штативе.

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«Оборудование изъяли, специалисты изучают, какие кадры удалось записать неизвестным. По этому факту началась доследственная проверка», — сообщил источник.

Летом 2023 года СМИ сообщили о пожаре в здании Минобороны. На место прибыли спасатели, которые не обнаружили никакого возгорания.

Также ранее в штаб Минобороны попытался прорвать вооруженный мужчина. На блокпосту его остановила охрана и изъяла пистолет. В полиции на фигуранта составили протокол на мелком хулиганстве.