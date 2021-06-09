ТЭЦ проверяют в Лобне после обнаружения подозрительной коробки

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Лобне проверяют после обнаружения подозрительной коробки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Жители нескольких домов эвакуированы, уточнил ТАСС.

«На территории ТЭЦ нашли подозрительную коробку, полиция проводит проверку», — приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

По его словам, зона оцеплена, движение не перекрывалось. На время проверки эвакуировали свыше 500 человек — жителей двух ближайших домов.

«Несколько жилых домов в микрорайоне „Красная поляна“ в Лобне эвакуированы из-за угрозы взрыва на ТЭЦ», — приводит ТАСС слова своего источника. По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Корреспондент ТАСС сообщил, что полностью перекрыто движение по улице Текстильной, люди идут к своим домам в обход. На месте происшествия выставлены кордоны полиции, зона происшествия полностью оцеплена.

Telegram-канал Baza опубликовал ролик, на котором очевидец событий рассказал, что весь район оцеплен, правоохранители проводят проверку. На месте также работают кинологи с собаками.