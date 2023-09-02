Эксклюзив 02 сентября 2023, 15:46 Подозрительная находка в лифте привела к эвакуации жителей дома на Алтуфьевском шоссе Источник «360»: 15 человек эвакуировали из дома в Москве из-за находки в лифте РИА «Новости»

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Из подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе пришлось эвакуировать пятнадцать человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах

Жителей эвакуировали и оцепили подъезд из-за обнаружения подозрительной коробки с проводами. После приезда кинологической службы выяснилось, что предмет опасности не представляет.

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О подозрительной находке стало известно днем 2 сентября, по словам очевидцев, коробка с проводами лежала на крыше лифта и издавала ритмичный пищащий звук.