Происшествия 12 февраля 2024, 17:19 Подозреваемым в убийстве украинского баскетболиста в Германии оказался 15-летний школьник Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста в Германии IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Global Look Press

Читать 360tv в

Баскетболист молодежной сборной Украины Владимир Ермаков стал жертвой 15-летнего гражданина Германии турецкого происхождения. Немецкая полиция задержала подозреваемого, сообщил таблоид Bild.

Молодого спортсмена зарезали, а его товарища по команде Артема Козаченко сильно ранили во время стычки в Дюссельдорфе, уточнило издание.

Реклама

Предполагаемый подозреваемый — школьник из Гельзенкирхена, который уже проходил в полиции по нескольким делам об избиении и грабежах. Вместе с ним был 14-летний гражданин ФРГ греческого происхождения.

По данным газеты, между подростками произошел конфликт в автобусе. Когда молодые люди вышли из транспорта, главный подозреваемый нанес им множество ножевых ранений.

Козаченко удалось выжить, сейчас он находится в реанимации, состояние баскетболиста оценивают как стабильное. Также пострадали 14-летний сириец и 13-летняя ливанка. После нападения подозреваемые пустились в бега, но вскоре их задержали.

Ранее в Германии мужчина зарезал беженку с Украины на глазах ее детей.