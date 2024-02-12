12 февраля 2024, 17:19
Подозреваемым в убийстве украинского баскетболиста в Германии оказался 15-летний школьник
Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинского баскетболиста в Германии
Баскетболист молодежной сборной Украины Владимир Ермаков стал жертвой 15-летнего гражданина Германии турецкого происхождения. Немецкая полиция задержала подозреваемого, сообщил таблоид Bild.
Молодого спортсмена зарезали, а его товарища по команде Артема Козаченко сильно ранили во время стычки в Дюссельдорфе, уточнило издание.
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Предполагаемый подозреваемый — школьник из Гельзенкирхена, который уже проходил в полиции по нескольким делам об избиении и грабежах. Вместе с ним был 14-летний гражданин ФРГ греческого происхождения.
По данным газеты, между подростками произошел конфликт в автобусе. Когда молодые люди вышли из транспорта, главный подозреваемый нанес им множество ножевых ранений.
Козаченко удалось выжить, сейчас он находится в реанимации, состояние баскетболиста оценивают как стабильное. Также пострадали 14-летний сириец и 13-летняя ливанка. После нападения подозреваемые пустились в бега, но вскоре их задержали.
Ранее в Германии мужчина зарезал беженку с Украины на глазах ее детей.
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