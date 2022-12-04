Происшествия 04 декабря 2022, 19:46 Подозреваемый в убийстве женщины на улице Вешняковской в Москве оставил предсмертную записку «112»: опубликована записка подозреваемого в убийстве женщины на улице Вешняковской ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

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Появляются новые сведения в деле об убийстве женщины в Москве, найденной в автомобиле по улице Вешняковской. Telegram-канал «112» опубликовал записку, написанную задержанным по подозрению в ее убийстве, который предположительно был ее мужем.

В записке он рассказал, что любимая жена ему изменила, а бывшие парни супруги хотели привести его к жизни бомжа. Также он написал, что лучше покончить с собой, чем стать бездомным.

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Ранее следователи задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую сегодня, 4 декабря, нашли мертвой в машине на стоянке возле храма на Вешняковской улице. В стекле автомобиля осталось отверстие от пули.

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Как сообщили в Следственном комитете, задержанный признался в совершении преступления. Однако других сведений пока не сообщалось.

По сообщению «112», подозреваемый и убитая были женаты около 10 лет. На убийство задержанный решился из-за желания женщины развестись. Эту информацию следователи пока не подтвердили.