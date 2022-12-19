19 декабря 2022, 12:53
Подозреваемый в смертельной аварии олимпийский чемпион опроверг данные об оставлении места ДТП
Олимпийский чемпион Мишин подтвердил факт о ДТП, но призвал не верить публикациям СМИ
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин стал участником автомобильной аварии. Этот факт он подтвердил в беседе с «360».
По данным издания «Столица С», ДТП произошло 12 октября. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, но попал под колеса машины и скончался на месте.
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В публикации сказано, что спортсмен снял номера с автомобиля и покинул место происшествия. Алексей Мишин опроверг эту информацию.
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«ДТП было, ничего не покидал», — сказал Алексей Мишин, не уточнив подробности происшествия.
На вопрос, была ли авария со смертельным исходом, спортсмен ответить отказался. По его словам, ДТП произошло не в столице.
«Нет, [авария произошла] не в Москве, я не хочу об этом говорить, извините», — отметил Мишин.
Он добавил, что издания могут писать все что угодно, и призвал не верить публикациям, факты которых не соответствуют действительности.
По данным СМИ, у спортсмена не было шансов избежать столкновения с переходившим дорогу пешеходом, это подтвердила автотехническая экспертиза. Вопрос о прекращении дела может решиться после повторного исследования.
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