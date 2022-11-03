Подозреваемый в расчленении жены 89-летний пенсионер мог пойти на убийство из-за бытовой ссоры | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 23:11 Подозреваемый в расчленении жены 89-летний пенсионер мог пойти на убийство из-за бытовой ссоры Бытовая ссора могла стать причиной убийства жены 89-летним пенсионером в Москве РИА "Новости"

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Подозреваемый в убийстве супруги 89-летний московский пенсионер мог совершить преступление после бытовой ссоры из-за мусора в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы».

По данным СМИ, пенсионер является заслуженным ученым, автором ряда патентов. Однако в последние годы его поведение сильно изменилось. Мужчина стал приносить в квартиру одежду, книги и строительные материалы, найденные на мусорке. Это часто приводило к конфликтам между супругами. Аналогичная ссора могла произойти и в день убийства.

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Все случилось на улице Маршала Тухачевского, где были обнаружены фрагменты расчлененного женского тела. По словам соседей, подозреваемый лишился рассудка. Местные жители не исключили, что после убийства его не отправят в тюрьму, а поместят в психиатрическую лечебницу.

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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Работу полиции координирует хорошевский межрайонный прокурор Татьяна Анищенко.