Подозреваемый в покушении на убийство задержан в Пермском крае

Следствие сообщило примерную картину действия. Мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая. Они начали разговаривать, и во время диалога он облил жертву бензином, поджег и сбежал. Позже его задержали.

Пострадавшая находится в реанимации, она получила ожоги 35% тела.