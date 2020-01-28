28 января 2020, 14:26
Подозреваемый в покушении на убийство задержан в Пермском крае
41-летнего жителя города Соликамска в Пермском крае задержали на основании подозрения в покушении на убийство с особой жестокостью. RT сообщил, что мужчина был ранее судим.
Следствие сообщило примерную картину действия. Мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая. Они начали разговаривать, и во время диалога он облил жертву бензином, поджег и сбежал. Позже его задержали.
Пострадавшая находится в реанимации, она получила ожоги 35% тела.