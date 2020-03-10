Подозреваемый в перестрелке явился в полицию Нижневартовска

«Подозреваемый Хидиров, который находился в федеральном розыске, сам явился в отдел полиции и сдался. Он помещен в СИЗО», — подчеркнули в полиции ХМАО.

С 26 января до недавнего времени мужчина скрывался от сотрудников полиции. Против Хидирова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.