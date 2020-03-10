10 марта 2020, 15:11
Подозреваемый в перестрелке явился в полицию Нижневартовска
Группа мужчин устроила стрельбу во дворе Нижневартовска и разгром в кафе. Один из ее потенциальных участников Эльмар Хидиров сдался правоохранительным органам. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
«Подозреваемый Хидиров, который находился в федеральном розыске, сам явился в отдел полиции и сдался. Он помещен в СИЗО», — подчеркнули в полиции ХМАО.
С 26 января до недавнего времени мужчина скрывался от сотрудников полиции. Против Хидирова возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.