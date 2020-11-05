Подозреваемый в педофилии житель Истры попал на камеры наблюдения

Машина жителя Истры, которого подозревают в изнасиловании двух девочек, попала на камеры наблюдения. Устройства записали, как автомобиль въезжает на территорию СНТ, а через полтора часа выезжает. Видео появились в распоряжении «360».

Примерно в 16:40 мужчина заехал в СНТ на своем автомобиле. По версии следователей, в это время в машине находились две девочки — семи и девяти лет. Как считают правоохранители, он припарковал машину, совершил насилие и уехал.

Уже в 18:06 машина отъезжает от гаражей в СНТ. На улице к этому времени уже стемнело.

Одна из девочек смогла выбраться из машины, когда предполагаемый злоумышленник привез детей к гаражам. Она побежала, крича и плача, но упала и снова была поймана подозреваемым. Все это видел местный житель, который подумал, что мужчина — отец ребенка.

Подозреваемого в изнасиловании детей задержали вечером 4 ноября. Он, как утверждают следователи, заманил двух девочек с детской площадки к себе в машину, увез их в тихое место и «совершил в отношении детей преступления против их половой неприкосновенности». СМИ сообщили, что в момент задержания подозреваемый был очень пьян. В его машине полицейские обнаружили недопитую бутылку коньяка.